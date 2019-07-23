"الداخلية" تنجح في إتمام الصلح بين 3 عائلات بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في إتمام الصلح بالنزاع القائم بين ثلاث عائلات، بمحافظة الجيزة.

وعقدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، جلسة صلح بين ثلاث عائلات بناحية الصف دائرة مركز شرطة الجيزة.

وحضر جلسات الصُلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رؤوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

وأشاد الحاضرون بجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإنهاء النزاعات بالصلح بين أطرافها.