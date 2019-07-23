برلمانية: ثورة يوليو يوم خالد في تاريخ مصر وشعبها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

أكدت إيمان خضر، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات، إن القوات المسلحة المصرية الباسلة عبَّرت عن آمال وتطلعات الشعب لإقامة دولة حديثة قوية تضع مصر في مكانتها اللائقة دوليًا وتحقق لملايين المصريين حياة حرة كريمة في ظل عدالة اجتماعية لا تسمح بتمييز طبقة على أخرى أو بسيادة قلة مترفة على الأغلبية العظمى من الكادحين.

وأضافت خضر، في بيان، الثلاثاء: لذلك تحركت الطليعة الفتية من أبناء الشعب في القوات المسلحة بقيادة جمال عبدالناصر منذ 66 عامًا لتضع مطالب الشعب موضع التنفيذ وتسقط النظام الملكي المدعوم بالاحتلال والتحالف الإقطاعي الرأسمالي، وتعيد لملايين الفلاحين والعمال كرامتهم وحقهم في أرضهم ومصانعهم، وتقيم تنمية زراعية وصناعية شاملة ومنظومة للخدمات التعليمية والصحية والثقافية، لم تكن مصر تشهد مثيلتها من قبل، وتبني السد العالي وتستعيد قناة السويس، وتحرر أرض الوطن من آخر جنود الاحتلال، وتشعل جذوة الحرية والاستقلال لدى الشعوب العربية والأفريقية والآسيوية واللاتينية، وتنادي بالقومية العربية وتطارد الاستعمار وعملاءه على كل أرض عربية، وتخوض معركة وجود ضد الصهيونية المدعومة بالقوى الدولية الكبرى التي تحالفت ضد مصر في عدوان يونيه 1967.

وأكملت خضر، تظل ذكرى ثورى 23 يوليو يومًا خالدًا في تاريخ مصر وشعبها، ويومًا سُجل بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية ونضالها من أجل الشعب المصري، شأنها كشأن ثورة 30 يونيو، والتي تعد إمتدادًا حقيقيًا لها.