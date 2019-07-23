برلماني يشيد بوزيرة الهجرة لرفعها علم مصر ببرلمان أونتاريو الكندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي: وجه النائب عماد محروس، عضو مجلس النواب تحية قلبية لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لنجاحها خلال فعاليات الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بكندا في رفع العلم المصري ببرلمان أونتاريو بكندا للمرة الأولى. وقال "محروس"، في بيان اليوم: "جاءت مراسم رفع العلم المصري في برلمان أونتاريو الكندي في إطار موافقة البرلمان على الاحتفاء بشهر يوليو شهراً للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى مما يُعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات وكذلك تقديراً وعرفانًا بدور الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي ونجاحها في تعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد".​

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