مذكرة برلمانية بشأن إجراءات الحكومة بعد إعادة 300 مصري من السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
تقدم النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، بمذكرة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اقترح فيها عقد اجتماع للجنة لمناقشة موضوع إعادة 300 مصري لمطار القاهرة بعد سفرهم للمملكة العربية السعودية بتأشيرات كحجاج.
وطالب "صدقي"، بالوقوف على الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة تجاه الشركات التي استخرجت هذه التأشيرات.
وقال صدقي، إن غالبية أعضاء لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب طالبوا بعقد اجتماع للجنة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وتوجيه الدعوة لوزيرة السياحة للرد على تساؤلاتهم لمعرفة التفاصيل الكاملة لهذا الملف.
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