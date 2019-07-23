مصادر: غدا قرار مرتقب من "الأعلى للإعلام" ضد "الزمالك اليوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

قال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بصدد اتخاذ قرار بشأن المخالفات التي وردت ببرنامج "الزمالك اليوم" غدًا، خلال اجتماع لهيئة مكتبه برئاسة الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس.

وأوضح سليم لمصراوي، الثلاثاء، أن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة فهمي عُمر، حققت في المخالفات التي وردت بالبرنامج، وأصدرت توصيتها بشأنه، لافتًا إلى أنه تقرر وضع التوصية في مظروف مغلق من جانب رئيس اللجنة وعرضه على اجتماع هيئة المكتب غدًا لاتخاذ قرار بشأن البرنامج.

من جانبه، رفض فهمي عُمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، في تصريح لمصراوي، الكشف عن التوصية التي أصدرتها اللجنة، مؤكدًا إرسالها لهيئة المكتب لمناقشتها غدًا، وهي سلطة في يد رئيس المجلس فقط، إلا أن مصادر مطلعة بالمجلس، رجحت أن تتضمن التوصية الصادرة من اللجنة إيقاف البرنامج لفترة محددة، نظرًا لما ارتكبه رئيس الزمالك من مخالفات بالإساءة لعدد كبير من الشخصيات خلال مداخلاته يومي أمس وأمس الأول.