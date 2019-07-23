غدًا.. مؤتمر صحفي للمتحدث باسم البرلمان لعرض إنجازات المجلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
يعقد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، غدًا الأربعاء، بقاعة الشورى في المجلس، لعرض إنجارات البرلمان خلال دور الانعقاد الماضي.
ومن المقرر أن يستعرض "حسب الله" ما تم خلال الدور الماضي من إنجازات تشريعية ورقابية، وكل الأدوار.
يشار إلى أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع في الجلسة العامة للبرلمان، الاسبوع الماضي ، عقب الموافقة على عدد من التشريعات.
ومن المقرر طبقا لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن يعود البرلمان للانعقاد في أول شهر أكتوبر المقبل، لاستكمال الفصل التشريعي، بدور الانعقاد الخامس والأخير.
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