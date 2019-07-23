مصر | أمن الجيزة تنجح في إنهاء خلافات ثأرية بين 3 عائلات بالصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الجيزة تنجح في إنهاء خلافات ثأرية بين 3 عائلات بالصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية، في عقد جلسة صلح، لإنهاء الخصومات الثأرية بين ثلاث عائلات بدائرة مركز شرطة الصف.

وحضر الصلح عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية وأعضاء لجنة المصالحات، وكبار رءوس العائلات، حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كلٌ منهم بعدم التعرض للآخر.

ويأتي ذلك إنفاذًا لثوابت السياسة الأمنية الهادفة نحو إنتهاج مفهوم تحصين المجتمع من شرور الجريمة وأثارها السلبية، وتوجيه الضربات الاستباقية، وتجفيف منابع الخصومات الثأرية.