كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كاميرات المراقبة" كلمة السر في كشف لغز قتل لواء سابق بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أن كاميرات المراقبة المركبة بالمحال التجارية، بمحيط الشركة الخاصة باللواء المعثور على جثته داخل الاستراحة خاصته بمنطقة الهرم، ساعدت فريق البحث بكشف ملابسات الجريمة، موضحًا أن كاميرات المراقبة رصدت تتبع المتهم للمجني عليه، لكنها لم توضح ملامح وجهه.

وأشار المصدر إلى أنه تم التحفظ على مقاطع الفيديو، لمعالجتها والتوصل للمتهم بارتكاب الجريمة، مضيفا أن المتهم بقتل اللواء، يدعى "محمد.م"، 30 سنة، وشهرته" أبو ندي"، كان يعمل حارس بالعقار محل الجريمة، وترك العمل منذ فترة، وعمل كـ سائق توك توك.

وأوضح المصدر ذاته أن المتهم كان يمر بأزمة مالية، وقرر سرقة المجني عليه، وتتبعه، بعد صلاة الخليج 365، ولدي فتح اللواء باب العقار محل الشركة خاصته، دفعه للأمام، وخبطه على رأسه، ثم سرق حافظة نقوده وهاتفه المحمول وفر هاربا.

كان نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم بقتل لواء سابق بالمعاش، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل استراحة بدائرة القسم.

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وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة لواء سابق بالمعاش، مقتولا إثر التعدي عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة.

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق أن اللواء السابق بالمعاش المعثور على جثته داخل الاستراحة الخاصة به، بمنطقة الهرم، وتبين أنه يدعي " عزت. أ"، وعمره 65 سنة، ولديه ولدين "ضابطين" وأصل إقامته محافظة البحيرة، ولديه شركة خاصة به بنطاق قسم شرطة الهرم، ويحضر إليها كل أسبوعين.

وتابع المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المجني عليه متخذ غرفة بالمخزن الخاص بالشركة ملكه، كـ "استراحة" له ليقيم بها حال تواجده بالشركة، مشيرا أنه بعد صلاته الخليج 365، وجلوسه بالاستراحة خاصته، وتأخره، ذهب إليه أحد العاملين بالشركة، ليجده جثة هامدة وغارقا في دمائه.

وواصل المصدر ذاته أنه بعد إبلاغ الشرطة، وحضور قوة أمنية لمكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين إصابة المجني عليه بتهشم بالرأس إثر ضربه بآلة حادة على رأسه، كما تبين سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وحافظة نقوده.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وتوصلت جهوده إلى هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.