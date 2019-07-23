مصر | من "التعدي الجنسي" لـ"المصحة النفسية".. حكاية اغتصاب "الفتاة المعاقة" على أيدي مسجل خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "التعدي الجنسي" لـ"المصحة النفسية".. حكاية اغتصاب "الفتاة المعاقة" على أيدي مسجل خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"طفلة بريئة".. قلبها لا يعرف الشر، خلقت من الله بمميزات أخرى، ولكن المجتمع والحياة حول الأشخاص لا يعرفون الرحمة، وتحول الرفق والعون وتقديم المساعدة والاحتياجات اللازمة لهم لأشياء سلبت منهم الحياة، فنظير الرحمة التي تقدم لهم كانت أيديهم أول الأشخاص التي سلبت منهم الحياة وقامت باغتصابهم وهم في حالة عدم وعي.

كانت "الفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة" تسير في شارع الجيزة لا تعرف أحدا ولا تعرف الوصول لأهلها ولا تعلم حتى اسمها، كانت تنتظر نظرات الرحمة والعون من المواطنين، ولكن عندما توغل الشر قلوب الشابين "محمد" و"عبد الغني"، وكان لا يهمهما سوى غريزتهما، فوقع الشر على تلك الفتاة التي لا تعلم شيئا، وتحولت الحياة لغابة.

وفي يوم الواقعة، كان الشابان ينتظران ليصطادا أي فريسة بالشارع ليشبعوا غريزتهما ولا ينظران كم يكون عقاب الله، فكانت تلك الفتاة المعاقة تسير بالشارع فاستدرجاها وقاموا بخطفها لمشتل بمنطقة الجيزة، وحاولوا ملامسة جسمها الهزيل وقاموا باغتصابها.

"جدعنة المصريين"، لن يقف الحال عند هذه النقطة ولكن إرادة الله لإنقاذ تلك الفتاة من أيدي الشر نقطة فاصلة، فشاهد أحد المواطنين الشابين وهم يغتصبوها، فاتجه على الفور لمركز الشرطة لإنقاذ الفتاة.

"عدالة السماء"، عندما جاءت القوة الأمنية لمكان جريمتهم قام هو بالهرب لجزيرة بالبر الأخر من المشتل وتدعى "قرصانة" واستطاعت القوة الأمنية بالذهاب خلفه حتى تم القبض عليه عندما، وفر صديقه هاربًا في النيل، حيث توفى في الحال، لعدم اجادته السباحة، وتمكنت القوات تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من القبض على المتهم الثاني، واعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني الذى لقى مصرعه غرقا.

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"رافضة الاستجابة"، أفاد مصدر مطلع، لبوابة الخليج 365، أن الفتاة المعاقة "من ذوى الاحتياجات الخاصة" التي تم اغتصابها من قبل شابين مسجلا خطر، أنه بعد عرضها للنيابة منذ وقوع الحادثة، وهي في عدم استجابة، فقرر وضع الفتاة 45 يومًا بمصحة نفسية، للتأهيل ومحاوله التوصل لأهليتها، وذلك في انتظار تقرير الطب الشرعي حول الواقعة

وكشف المصدر ذاته، أن الفتاة المعاقة التي تم اغتصابها، تبلغ من العمر حوالي 17 عامًا وقاصر، وأنه تم عرض الفتاة على الطب الشرعي، والاستعلام عن الادلة الجنائية، مضيفًا أن الشابين مسجلا خطر أحداهما في قضية مخدرات وسلاح والآخر في قضايا مخدرات وسرقة.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الحيزةفي وقت سابق، تجديد حبس المتهم "عبد الغني"33 عامًا، بعدما اغتصب فتاة معاقة ذهنيًا بالجيزة بعدما حاول استدراجها هو وصديقه وخطفها من وسط الشارع، 15 يوم على ذمة التحقيقات، وكان قد أمرت النيابة بحبسه 4 أيام في وقت سابق وقت وقوع الجريمة

وناظرت النيابة العامة، جثة الشاب المتهم، عقب انتشالها من الماء، وصرحت بدفن الجثة، وقررت عرض الفتاة على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإيداعها تحت تحفظ الشرطة لحين التعرف على هويتها.

