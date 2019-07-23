مصر | من "المنيا" لـ"القاهرة"... مفاجآت جديدة في واقعة مقتل لواء سابق بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من "المنيا" لـ"القاهرة"... مفاجآت جديدة في واقعة مقتل لواء سابق بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر مطلع، في واقعة مقتل لواء سابق على المعاش ويدعى "عزت.م" 62 عامًا، بعد العثور على جثته داخل شقته غارقًا في الدماء، أن المتهم الذي تم ضبطه يدعى "محمد" 33 عامًا، مضيفًا أنه كان يعمل حارس لعقار اللواء، من فترة، ولكن لسلوكه غير السليم قام اللواء بطرده في شهر رمضان السابق.

وأضاف المصدر لبوابة الخليج 365، أن المتهم من محافظة المنيا، وكان في ضائقة مالية، ففكر في سرقة اللواء الذي كان يعمل عنده، حيث كان يعتقد أنه بحوزته مليون جنيه، نتيجة لوضعه الاجتماعي.

وأفاد مصدر مطلع، أن واقعة قتل لواء معاش، وحدث الواقعة في الخليج 365، أن المجني عليه يؤدي "صلاة الخليج 365" بالجامع المحيط بالمنطقة، ووقت رجوعة للشقة، حدثت الواقعة.

فيما أفاد المصدر، أن المجني عليه لديه إبنين، ويعيش بمفرده بالشقة، مضيفًا أن الواقعة بهدف السرقة نتيجة لسرقته هاتفه الخاص، وبعض من النقود التي بحوزته، وأن المجني عليه خبط في رأسه مرتين بآلة حادة، مما أحدث إصابته بجرح في الرأس.

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة في وقت سابق، في واقعة مقتل لواء سابق على المعاش، بعد العثور على جثته داخل شقته بالهرم، بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، لتفريغها والوصول للمتهم، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

Advertisements

أمرت نيابة جنوب الجيزة، بتشريح جثة ضابط الشرطة برتبة لواء على المعاش، بعدما عثر عليه مقتولا داخل شقته بمنطقة الهرم، وطلبت النيابة تقرير الطب الشرعي للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

وأفات التحريات الأولية، أن جثة اللواء مصابًا بجرح في الرأس، فيما توفى في الحال إثر الاعتداء عليه فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

كان المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمنطقة فيصل دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة برئاسة الرائد إسلام السيد معاون أول مباحث قسم شرطة الهرم، وبعد عمل التحريات الأولية تبين أن الجثة لـ"ضابط" سابق، برتبة لواء

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.