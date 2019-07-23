أخبار مصر | خلال 6 أشهر.. 64 ألف مريض استفاد من خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 6 أشهر.. 64 ألف مريض استفاد من خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أن كل يوم يزداد رصيد الثقة بين مرضى الإدمان والخط الساخن لعلاج الإدمان"16023"، حيث استفاد بخدمات الخط الساخن مُنذ بداية هذا العام وحتى الآن ما يقرب من 64 ألف مريض إدمان داخل 23 مستشفى بـ13 محافظة، الأمر الذي يضيف إلينا المزيد من المسئوليات لإتاحة الخدمات في كافة المحافظات المحرومة وبجودة تتناسب مع المعايير الدولية.

وتابعت: أنه رغم الحرص الدائم علي الجودة؛ إلا أنه في نفس الوقت نحرص علي إتاحتها بالمجان رغم تكلفتها الباهظة، والواقع أن مصر من الدول القليلة في العالم التي توفر هذه الخدمة مجاناً لقناعتها أن خسائر مرض الإدمان علي المجتمع لا تقدر بثمن، وأن علاج مريض الإدمان هو أحد أهم عوامل ترسيخ الأمن الاجتماعي، كما أن مريض الإدمان إذا لم يجد العلاج سيسعي لجذب العديد من الشباب لبراثن هذا المرض اللعين ويتحول المريض الواحد لعشرات المرضى.