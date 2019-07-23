أخبار مصر | وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب الدولي لمتابعة سفر حجاج بيت الله الحرام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الطيران يتفقد مطار برج العرب الدولي لمتابعة سفر حجاج بيت الله الحرام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، فجر اليوم، مطار برج العرب الدولي، والذي يعد ثاني أكبر مطار مصري بعد مطار القاهرة في حركة التشغيل، ورافق الوزير خلال الزيارة الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، وكان في استقبالهما الطيار أسامه العباسى، مدير مطار برج العرب الدولي، وذلك استكمالاً للجولات الميدانية التي يقوم بها وزير الطيران لتفقد سير العمل وحركة التشغيل خاصة فى ظل استعدادات المطارات المصرية لتوديع ضيوف الرحمن قبل رحلتهم المباركة إلى الأراضي المقدسة.

حيث تفقد وزير الطيران مبنى الركاب وصالات السفر والوصول وكاونترات الجوازات، واطمأن على الإجراءات الأمنية المطبقة داخل وخارج أسوار المطار، كما تفقد الخيمة الرئيسية المخصصة لاستقبال مودعي الحجاج، خاصة بعد جعلها مكيفة الهواء لتقديم كافة أوجه الراحة للحجاج ومودعيهم.

وتابع الوزير، مدى جاهزية المطار لاستقبال رحلات موسم الحج حيث يشهد المطار تشغيل عدد كبير من الرحلات المباشرة إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج محافظات الوجه البحري وخاصة الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ،والتى بدأت أولى رحلات توديع حجاج بيت الله الحرام لهذا الموسم من مطار برج العرب في ٢٢ يوليو الحالي.

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وطالب الوزير جميع العاملين بالمطار بتقديم كل ما فى وسعهم من أجل توفير كافة سبل الراحة لضيوف الرحمن ، كما أكد سيادته على ضرورة تطوير أماكن الانتظار بالنسبة للمودعين والمستقبلين وتطوير مناطق التفتيش وانهاء الإجراءات للركاب بما يسمح بتقديم الخدمة بالشكل اللائق بمصر وبالمطار الذى يخدم محافظة الإسكندرية والوجه البحرى .

كما زار، موقع مشروع إنشاء أول مبنى صديق للبيئة بمصر المقرر إنشاؤه في مطار برج العرب بالتعاون مع الوكالة اليابانية جايكا، بمساحة 34 ألف و100 متر مسطح، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى ستة ملايين راكب سنويا، وهو حجم الحركة المتوقعة في 2030.

وفي ختام الجولة أعرب وزير الطيران عن تقديره لإجراءات التأمين التى تتم بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية سواء من الداخلية أو الجمارك أو الحجر الصحى لإنجاح موسم الحج وتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن .