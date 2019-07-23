أخبار مصر | مركز "أرقى" يختتم ورشة عمل مجانية حول تطبيقات معايير الجودة بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مركز "أرقى" يختتم ورشة عمل مجانية حول تطبيقات معايير الجودة بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المركز العربي للجودة وتأهيل المستشفيات للاعتماد "أرقى" التابع لاتحاد الأطباء العرب، ورشة عمل حول تطبيق متطلبات التسجيل ومعايير اعتماد المؤسسات الصحية، وذلك بحضور مجموعة من المتخصصين فى جودة الرعاية الصحية في العديد من المستشفيات والمراكز الخاصة والحكومية المصرية.

وتضمنت ورشة العمل عدد من الموضوعات كان أبرزها (مقدمة عن المعايير المصرية لجودة الرعاية الصحية - مقدمة عن متطلبات التسجيل - أهمية الاعتماد ومراحل الحصول عليه - كيفية تطبيق المعايير بأنواعها)

وأدار ورشة العمل الدكتور علاء العيسوى، رئيس المجلس العلمى لدبلوم جودة الرعاية الصحية ومدير مركز "أرقى"، وكل من استشاريي الجودة والتأهيل للإعتماد دكتور هدي عسل، ودكتور رشا سمير، ومني فؤاد.

وأشاد الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب بنشاط المركز العربى للجودة وتأهيل المستشفيات للاعتماد معربا عن أمله فى سرعة تطبيق معايير الجودة داخل المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة حرصًا على سلامة المرضى وراحتهم.