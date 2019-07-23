أخبار مصر | غدًا.. ملتقى توظيفي لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. ملتقى توظيفي لتوفير 10 آلاف فرصة عمل بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعلن محافظة الجيزة، عن تنظيم ملتقى توظيف شباب وفتيات المحافظة بالتنسيق مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب الخريجين وجمعية مصر النيل للتنمية المستدامة وبمشاركة العديد من الشركات المعروفة بالقطاع الخاص.

وسيتم تنظيم الملتقى على مدار يومي 25،24 من الشهر الجاري، وذلك بدء من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا بنادي الترسانة بالعجوزة، ويشارك فيه حوالي 40 شركة ومصنع ومؤسسات تعمل في مجالات عديدة.

وتم تحديد مقرات لكل تخصص لتلقى طلبات التوظيف من الشباب، والذي من المقرر أن يشهد إقبالا كبيرًا نظرًا لفرص العمل الجيدة التي تم توفيرها.

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وتؤكد محافظة الجيزة أن الملتقي يتيح حوالي 10 ألاف وظيفة وفرصة عمل لجميع المؤهلات متوسطة وفوق متوسطة وعليا والبعض يطلب بدون مؤهلات فى وظائف محددة.

والوظائف المطلوبة تشمل أطباء بيطريين ومهندسي ميكانيكا وتركيبات وجودة وانتاج ومهندسين زراعيين ومدرسين محو امية وموظفى استقبال ومدير مبيعات وأعضاء ومندوبى للمبيعات ومدير للوحدات ومديرى فروع ومساعدين ومشرفى مطاعم ومساعدى مديرين ومديرى محلات ومحاسبين وكول سنتر وسيلز وصيدلى ومساعدى صيدلي وشيفات ومساعدين لشيفات وبائعين وويتر وكابتن اوردر واعضاء صاله فى مطاعم ووكلاء تحصيل وفنى انتاج ومراقبى جودة ومندوبين وسائقين درجة اولى وثانية وثالثة وعمال مخازن وعمال انتاج وتعبئة وزراعيين وفنين سلامة ولحام وبطاريات وتغيير زيوت وزوايا واتزان وصيانه واصلاح كاوتشات ونجاريين وامن وحراسه وسيدات تفتيش ومراقبين كاميرات ومندوبى توصيل طلبات وعمال وعاملات نظافة.

وسيتم إجراء المقابلات والتعاقد الفوري لمن ينطبق عليهم الشروط كما سيقام دورات تدريبية فى كافة التخصصات المطلوبة للمرشحين الذي لا ينطبق عليهم الشروط لتأهيلهم لسوق العمل.

