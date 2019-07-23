أخبار مصر | خلال زيارتها لمرسى مطروح..وزيرة التضامن تزور معرض ديارنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال زيارتها لمرسى مطروح..وزيرة التضامن تزور معرض ديارنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زارت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا بمدينة مطروح والذي تم افتتاحه يوم الأربعاء ١٧ يوليو ويستمر حتى ٨ أغسطس ٢٠١٩.

ويقام المعرض في النادي الاجتماعي بمطروح والتابع لجمعية الأندية الاجتماعية والثقافية ويشارك فيه ستون عارضا.

ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها ومنتجات أخميم وخوص وكراسي بحر ومنتجات محافظة سيناء من منتجات زراعية وتمور وعبايات ومنتجات فضية.

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وقالت والي إن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالحماية والرعاية والتنمية ومعارض الأسر المنتجة تقع تحت محور التنمية بكل ما تشمله من تدريب وإتاحة فرص عمل وتشغيل أيدي عاملة وإتاحة فرص لتشغيل السيدات من خلال مراكز تدريب وتكوين مهني أو من خلال بعض الأشغال والصناعات البسيطة المنزلية حتى الصناعات التقليدية المعروف بها كل محافظة

وأضافت والي أن عامل التسويق مهم جدا لذلم فإن معارض ديارنا فرصة للتسويق، مشيرة إلى أن الوزارة تدعم هذه المعارض من خلال اختيار المكان المناسب والتنسيق مع المحافظة للدعم والدعاية ليأتي الزوار إلى المعرض، مؤكدة أن اختيار المكان يجعل هناك فرصة لشراء الناس وعندما يكون هناك طلب على المنتج يهتم الصناع بالإنتاج بشكل أكبر.

ولفتت والي إلى أن الوزارة تحرص على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي يشارك فيه تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية وشمال سيناء ودمياط وأسوان وسوهاج والقليوبية ومرسي مطروح والفيوم.