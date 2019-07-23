أخبار مصر | بـ23 مليون جنيه.. الجيزة توقع بروتوكول مع تنمية المشروعات لتطوير البنية التحتية لإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ23 مليون جنيه.. الجيزة توقع بروتوكول مع تنمية المشروعات لتطوير البنية التحتية لإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقعت محافظة الجيزة بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتنفيذ مشروعات البنية التحتية الأساسية بمنطقة إمبابة القديمة بحي شمال الجيزة.

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن البروتوكول يأتي ضمن اتفاقية بنك الاستثمار الأوروبي بتكلفة تصل إلى 23 مليون جنية، وتشمل مشروعات إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب وتركيب حنفيات حريق وتطوير وترميم عدد من المدارس بمنطقة إمبابة القديمة مؤكدًا انه تم تحديد الاولويات الهامة لتنفيذها للتسهيل على المواطنين.

وأشاد المحافظ بالدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات فى رفع كفاءة البنية التحتية ببعض المناطق، مؤكدًا على أهمية تعاون وتكاتف منظمات المجتمع المدني مع أجهزة الدولة للنهوض بمستوى المعيشة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في ظل الخطوات التنموية التي تنفذها الدولة لمصلحة المواطنين.

ومن جانبها أشارت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع أنه جارى التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لاستكمال مشروعات أخرى داخل منطقة إمبابة، مؤكده على تقديم كافة سبل الدعم اللازمة وإزالة أي معوقات تواجه التنفيذ للانتهاء من الأعمال فى الجدول الزمني المحدد لما لها من أهمية للمواطنين.

ولفتت إلى أنه سبق التعاون مع جهاز تنمية المشروعات في عدد من الأعمال منها تطوير مناطق ميت عقبة وأرض اللواء حيث تم رفع كفاءة البنية التحتية بهما.