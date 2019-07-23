أخبار مصر | رئيس "مسافرون" يدعو لمؤتمر موسع لشرح الخريطة الاستثمارية على قطاع السياحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "مسافرون" يدعو لمؤتمر موسع لشرح الخريطة الاستثمارية على قطاع السياحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن وجود خريطة استثمارية للمناطق السياحية في مصر مهم جدا، لأي مستثمر مصري أو جنبي يرغب في ضخ استثمارات جديدة في القطاع السياحي.

وأضاف "عاطف" في تصريحات صحفية له اليوم، أن الفرص الاستثمارية في محيط المتحف الكبير بالرماية وكذلك هضبة الجلالة التي تم الإعلان عنها في الخريطة الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار، مؤخرا تحتاج إلى مزيد من الإيضاحات ليتعرف عليها القطاع السياحي خاصة أنها مناطق واعدة وجاذبة للسياحة بشكل كبير جدا ومشجعة لضخ مزيد من الاستثمارات.

وأشاد بجهود وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر في وضع خريطة للاستثمار السياحي بمختلف محافظات مصر السياحية على غرار الخريطة الصناعية التي طرحتها وزارة الصناعة ويتم التسويق لها داخليا وخارجيا خاصة ان هناك نمو متسارع في معدلات السياحة عقب حالة الاستقرار الامني والسياسي التي تشهدها مصر حاليا.

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ودعا رئيس جمعية مسافرون الى عقد مؤتمر موسع للقطاع السياحي يشمل اتحاد الغرف السياحية وجمعيات مستثمري السياحة بالمحافظات ومستثمري السياحة بشكل عام برعاية وزارتي السياحة والاستثمار للاعلان عن تفاصيل الخريطة الاستثمارية للسياحة والاستماع الى اراء ومقترحات القطاع السياحي في تطويرها وسبل الاستفادة بها لان مستثمري السياحة لديهم تواصل كبير بالعالم كله من خلال جولاتهم ومشاركاتهم في الفعاليات السياحية العالمية ويتواصلون بشكل مستمر مع وكلائهم بالخارج ولديهم قدرة على التواصل وشرح الخريطة الاستثمارية وكيفية الاستفادة منها.

وأشار إلى ضرورة التسويق لهذه الخريطة الاستثمارية بالخارج من خلال التنسيق مع مجالس الاعمال المشتركة والبورصات السياحية العالمية التي تشارك بها مصر وكذلك من خلال مكاتب تنشيط السياحة الموجودة بمختلف دول العالم ومستثمري السياحة.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية شملت محافظات حدودية لديها فرصة استثمارية في السياحة قوية قوية وتتمتع بتنامي في معدلات الاستثمار مثل جنوب سيناء ومطروح ومحافظة البحر الأحمر وهذه المحافظات لديها جمعيات مستثمرين للسياحة ولابد من طرح الخريطة الاستثمارية على كل اعضاء هذه الجمعيات.