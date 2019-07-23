أخبار مصر | إخطار لانتداب أطباء أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (مستند)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخطار لانتداب أطباء أسرة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد (مستند) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على أخطار تطالب فيه وزارة الصحة مديري مدريات الشئون الصحية (السويس، الإسماعيلية، دمياط، البحيرة، الدقهلية، المنوفية، الجيزة)، بانتداب أطباء للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وجاء نص الإخطار كالآتي:

في اطار متابعة تنفيذ التأمين الصحي الشامل ببورسعيد والذي يعتمد في إحدى ركائزه على تفعيل وتنظيم دور طب الأسرة وكذلك تفعيل نظام الإحالة من مستوى الرعاية الاولية إلى المستوى الثاني والثالث، الأمر الذي يطلب معه الإستعانة بأطباء الأسرة والكفاءات العالية للإنضمام وذلك لنجاح المنظومة الجديدة ببعض مراكز طب الاسرة بالمرحلة الثانية وعليه.

وأكمل الإخطار، يرجي التكرم من سيادتكم باتخاذ اللازم نحو عمل إعلان داخلي لإبلاغ كافة اطباء الاسرة بالجهات التابعة لسيادتكم بامكانية الانتداب للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد وذلك طبقا لحوافز مجزية طبقا للائحة المالية 365 لسنة 2019 على ان يكون طلبات الانتداب إختياريا وبناء علي الرغبة الكاملة للاطباء للالتحاق والانظمام لنتظومة التأمن اصحي الشامل ببورسعيد.

