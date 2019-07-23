شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد اختبارات القدرات للشهادات المعادلة العربية والأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام، اعتبارًا من الأربعاء إلى 6 أغسطس المقبل، وهي كليات الإعلام والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية النوعية والموسيقية والرياضية والفنية.

وأضاف عبدالغفار أنه تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يتسلمه الطالب من مكتب التنسيق عند صرف أوراق ودليل القبول وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات، ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة.

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وأشار عبدالغفار أنه سيتم عقد اختبارات القدرات السبت المقبل (27 يوليو) للراغبين في الالتحاق بالكليات النوعية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية، وذلك في كلية التربية النوعية بالدقي بجامعة القاهرة، والأحد لكلية التربية النوعية (فنية) شعبة التربية الفنية بكليات التربية، والإثنين لكلية التربية الفنية، وتقام بكلية التربية الفنية بالزمالك - جامعة حلوان، والثلاثاء للتربية الموسيقية وتقام في كلية التربية الموسيقية بالزمالك - جامعة حلوان، والأربعاء لكلية الفنون التطبيقية وتقام بكلية الفنون التطبيقية بالجيزة - جامعة حلوان.

وفي الخميس الأول من أغسطس، تُقام اختبارات الفنون الجميلة رسم العمارة، وذلك بكلية الفنون الجميلة بالزمالك، والسبت 3 أغسطس لرسم الفنون، والأحد للالتحاق بكليات الاعلام وتقام بكلية الإعلام جامعه القاهرة، والإثنين للتربية النوعية بالمنصورة شعبة (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية، والثلاثاء لكلية التربية الرياضية للبنين والبنات.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أنه على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه الأوراق المطلوبة، وهي صورة من استمارة النجاح، ومستند تحقيق شخصية، وعدد 4 صور شخصية.