شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تدخل البابا تواضروس.. السماح بزيارة الراهبين أشعياء وفلتاؤوس في السجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد القمص بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، تواصل مع الجهات السيادية للسماح بزيارة الراهب أشعياء المقاري، وفلتاؤوس المقاري، المحكوم عليهما بالإعدام في قضية مقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادي النطرون.

وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه تمت الزيارة فعليًا من قبل القمص بولا إسحاق، الكاهن المسؤول عن خدمة السجون.

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وأكدت مصادر كنسية أن البابا تواضروس الثاني تدخل بنفسه بعد عدم الموافقة على زيارة الكهنة للراهبين من قبل، وأن الجهات المسؤولة وافقت على الفور بمجرد أن تلقت طلب البابا.

وقضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، برئاسة المستشار جمال طوسون، بإعدام الراهب المشلوح أشعياء المقارى، واسمه المدني وائل سعد تواضروس، والراهب فلتاؤس المقارى بتهمة قتل الأنبا أبيفانيوس رئيس دير الأنبا أبومقار بوادى النطرون.

وكان المستشار ناصر الدهشان، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وبدأت أولى جلسات المحاكمة في يوم 23 سبتمبر الماضي إلى أن أحيلت أوراقهما للمفتى في جلسة 23 فبراير الماضي.