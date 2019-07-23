شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 25 ألف طن فحم بترولي أخضر لميناء سفاجا وتداول 230 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الإعلامي لموانئ البحر الأحمر، انتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر بالتزامن مع احتفالات ثورة 23 يوليو، حيث تم تكثيف التواجد الأمنى للعاملين بالهيئة بالتنسيق مع إدارة شرطة الميناء وجهات الاختصاص التأميني والتواصل معهم فيما يخص التفتيش والتدقيق لكل المنافذ بالموانى والاسوار.

كما استقبل ميناء سفاجا الثلاثاء السفينة Dcadesetbriv.mig وعلى متنها 25 ألف طن فحم بترولى أخضر قادمة من الكويت لاستخدامه في غرض التحميص لانتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للالومنيوم، حيث قامت الهيئة بإلزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولى والحجري، مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين.

على جانب آخر، يستقبل الميناء السفينتين أمانة والنوى اكسبريس وعلى متنهم 44 شاحنة و21 سيارة بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 65 شاحنة و13 سيارة فيما استقبل الميناء بالامس اربع سفن وهى القاهرة،الحرية2،بوسيدون اكسبريس،Moseldijk وعلى متنهم 85 شاحنة و82 شاحنة وغادرت العبارة امانة وعلى متنها 26 سيارة.