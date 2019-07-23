شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مقر اجتماعات مجلس الوزراء في العلمين الجديدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعقد مجلس الوزراء، اجتماعه الأسبوعي بمقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة للمرة الأولى، غدًا الأربعاء.

وقد صرح المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن عقد الحكومة لاجتماعاتها في مبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطى رسالة مهمة وسيلقى الضوء على هذه المدينة.

وأشار إلى أن هناك إرادة وعزمًا لتكون المدينة مستدامة العمل طوال العام، وليست مصيفًا يستغل لشهرين فقط، ولذا يتم حاليًا إنشاء منطقة سكنية بالمدينة، وأخرى صناعية، بخلاف الجامعات والمباني الخدمية الأخرى التي يتم تنفيذها.

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ويرصد «المصري اليوم» أهم المعلومات عن المبنى الجديد:

- يتكون المبنى من دور أرضي و4 أدوار متكررة.

- يضم المبنى جناحًا مخصصًا لكل وزير، وطاقم العمل معه.

- يضم المبنى دور لمجلس الوزراء وأمانة مجلس الوزراء، وفريق العمل مع رئيس الوزراء.

- يضم المبنى قاعة كبرى للاجتماعات ومركز إعلامي.

رئيس الوزراء يتفقد مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة - صورة أرشيفية

رئيس الوزراء يتفقد مبنى مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة - صورة أرشيفية