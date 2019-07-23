شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تقرر بدء تحويلات الطلاب القدامي 4 أغسطس.. التقديم ورقياً فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بدء مكتب التحويلات المركزى بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2019/ 2020 عمله اعتبارا من يوم الأحد 4 أغسطس المقبل بالمدينة الجامعية طلبة.

وأضاف سعود، إنه من المقرر أن يستمر العمل فى المكتب يوميا من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، علي أن يتلقي مكتب التحويلات الطلبات مستوفاة الأوراق باليد ولن يلتفت إلى الطلبات التى ترد بالبريد ، علي أن يتم إرسال أصول بيانات الحالة مباشرة إلى الكلية المراد التحويل إليها على أن يكون متضمناً موافقة صريحة على التحويل ، لافتا إلى أنه على الطلاب الراغبين في التحويل مراجعة الشروط المعلنة بكل كلية.