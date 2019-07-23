شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تغلق عددًا من الصيدليات بالعين السخنة لمخالفتها شروط الترخيص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتورة مريم سلامة، مدير عام الصيدلة بالمديرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات غلق عدد من الصيدليات بالسخنة وعتاقة لمخالفتها شروط الترخيص.

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تم تشكيل لجنة من إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية وحي عتاقة بالسويس وقسم شرطة عتاقة، تنفيذاً لقرارات اللواء أ. ح عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بالغلق الإداري لبعض الصيدليات بالعين السخنة وإلغاء ترخيص صيدلية بنطاق حي عتاقة.

كانت إدارة التفتيش الصيدلي، برئاسة د. مروة محمد، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، قد تأكدت من وقوع مخالفات بهذه الصيدليات، وتم تحرير المحاضر اللازمة لها، ومن ثم إغلاقها لعدم مطابقتها الشروط.

يأتي هذا في إطار الحرص على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المنشآت الطبية بالمحافظة لمراجعة الاشتراطات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.