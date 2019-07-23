شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب تنفذ أعمال البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مصدر مسئول بشركة المقاولين العرب انه تم اسناد مشروع الاسكان الاجتماعى ببورسعيد للشركة

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وقال المصدر أنه بناء على موافقة مجلس الوزراء أسند الجهاز المركزي للتعمير أعمال البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي ببورفؤاد من شبكات الصرف الصحي وشبكات الطرق الداخلية لشركة المقاولون العرب بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه على أن يتم تنفيذ الأعمال مرحلياً طبقا لتوزيع الوحدات السكنيه لمنتفعيها.

وصرح المهندس مبارك منصور مبارك رئيس القطاع مدير فرع سيناء المنفذ للأعمال أن الفرع يقوم بتنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي بالمحافظة كمشروع محطة رفع وخط طرد الحرفيين ومشروع صرف صحي القابوطي ومشروع صرف صحي الإسكان الاجتماعي لمدينة بورسعيد ومشروع شبكات انحدار بورفؤاد ومشروع ترفيق المنطقة الصناعية والتجمع الصناعي بجنوب بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وفقاً لبرنامج الإسكان الاجتماعي والذى يشمل مدينة بورفؤاد بمحافظه بورسعيد والمتضمن إنشاء عشرة آلاف وحدة سكنية على مساحة ١٢٥ فدان شرق كلية التربية الرياضية.