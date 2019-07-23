شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي في مقره الجديد بالعلمين لأول مرة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يعقد مجلس الوزراء، الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي بمقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة للمرة الأولى. ويناقش المجلس عدة ملفات اقتصادية وخدمية وأمنية ومتابعة تنفيذ المشروعات التنموية والقومية. وتتضمن المناقشات متابعة خدمات المحليات والخدمات الجماهيرية والدواوين واستعدادات الحكومة لعيد الأضحى المبارك.

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