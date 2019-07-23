شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة» تتابع إجازة 23 يوليو للعاملين بالقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تتابع وزارة القوى العاملة ومديرياتها ومكاتبها على مستوى المحافظات مع الشركات والمصانع، الثلاثاء، إجازة العاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. كانت الوزارة قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات باعتبار 23 يوليو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بهذه المناسبة. وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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