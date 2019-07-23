شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: دعم الرئيس لمنظومة الوقف سيجعله رقمًا هامًا في خدمة المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة الوقف واهتمامه بتعظيم استثماراته، والحفاظ على أصوله وأعيانه وممتلكاته، واستثمارها على أفضل وجه، سيجعل من الوقف رقما هاما في خدمة المجتمع، في ضوء الضوابط الشرعية لمصارفه.

وأوضح وزير الأوقاف أنه عقد اجتماعا موسعا بقيادات هيئة الأوقاف المصرية لمناقشة الخطة الاستثمارية للهيئة في المرحلة المقبلة.

وشدد جمعة على أن وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف معا بصدد الانتهاء من خطة طموحة وغير تقليدية وغير مسبوقة في مجال استثمارات الأوقاف، في ضوء دراسات علمية متخصصة وضوابط دقيقة لحوكمة التصرفات في ضوء أعلى درجات الشفافية التي تسير عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن.