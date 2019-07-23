شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع الكهرباء عن مناطق بالقصير نتيجة الحر.. ومطالب بتجديد المحطات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك في تذبذب الجهد وتكرار انقطاع التيار الكهربائي بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر. وتعددت شكاوى أهالي القصير من تكرار الانقطاعات عن عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تذبذب في التيار والجهد. ووصلت فترات انقطاع التيار في بعض المناطق إلى أكثر من ٨ ساعات.

وطالب أهالي القصير بتدخل وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر لإنهاء معاناة نحو 75 ألف من سكان المدينة لتضررهم من تذبذب وارتفاع الجهد وتكرار انقطاع التيار الكهربائي وتذبذب الجهد، مُطالبين بالتحقيق في انقطاع التيار وتذبذب الجهد مما تسبب في تلف مئات الأجهزة الكهربائية بالمنازل.

كما طالبوا بإجراء عمليات تجديد وإحلال لمولدات محطة توليد الكهرباء التي انتهى عمرها الافتراضي وتعمل بنظام التناوب بين مناطق المدينة وسرعة استكمال وزارة الكهرباء لخط الضغط العالي لربطها المدينة بالشبكة الموحدة.