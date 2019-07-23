شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: إطلاق 18 خدمة حكومية رقمية في بورسعيد نهاية الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الثلاثاء، أنه سيتم إطلاق 18 خدمة حكومية رقمية في محافظة بورسعيد نهاية الشهر الجاري، وذلك عبر قنوات ومنصات رقمية وتطبيقات المحمول.

وأشارت الوزارة، خلال المنتدى الإقليمي الاستراتيجى للمنطقة العربية 2019، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ على يومي 23 و24 يوليو الجاري، إلى أن سيتم تعميم الخدمات الحكومية في باقي محافظات الجمهورية تدريجيا، منوهة بدور الهيئة القومية للبريد في التعامل مع الفئات التي لا تجد يسرا بعد في التعامل مع الوسائل الرقمية الحديثة، وذلك بانتشارها الواسع وثقة المواطن بها، والتي ستقدم خدمات رقمنة إلى المواطن في كافة أنحاء الجمهورية.

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وانطلقت اليوم فعاليات المنتدى الإقليمي الاستراتيجي للمنطقة العربية 2019 تحت عنوان (وجهات النظر الإقليمية بشأن الرؤية البريدية 2030)، والذي يستمر لمدة يومين في شرم الشيخ.

وشارك في المنتدى محافظ جنوب سيناء خالد فودة، وسامح أبو السعود نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، وخالد والي مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية، والدكتورة أماني أبو زيد مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي، وباسكال كليفا نائب المدير العام بالاتحاد البريدي العالمي، وبشار حسين المدير العام للمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بالإضافة إلى مسؤولي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيف من المعنيين بالشأن البريدي على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

جدير بالذكر أن الاتحاد البريدي العالمي يضم 192 دولة، ويمثل المنتدى الرئيسي للتعاون بين الجهات الفاعلة في القطاع البريدي على مستوى العالم، وهو معني بوضع قواعد لتبادل البريد الدولي وتقديم توصيات لتحفيز النمو في أحجام البريد والطرود والخدمات المالية وتحسين جودة الخدمة للعملاء.