شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 6 شواطئ في حملة لفرض الانضباط بسبب «الاكراميات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملات تفتيشية مكبرة بشواطئ أحياء المنتزه أول وثان والجمرك والعجمي، بهدف فرض الانضباط ومنع استغلال المصطافين وزوار الإسكندرية خلال موسم الصيف.

Advertisements

ومن جانبه، قال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، إن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات بـ 6 شواطئ هي «المندرة السياحي، المندرة المميز، العصافرة المميز، أبو هيف، القويري، السلسة المميز» تتعلق بزيادة أسعار التذاكر ودورات المياه وفرض إكراميات.

وأوضح رشاد أنه تم حصر كافة المخالفات وجاري توقيع غرامات علي مستأجري تلك الشواطئ طبقا لبنود كراسة الشروط، منوها أن الغرامات قد تصل إلى 25 ألف جنيه.

وطالب المصطافين عدم الخضوع لأي ابتزاز أو استغلال على الشواطئ وإبلاغ الإدارة بأي مخالفات عبر وسائل الخط الساخن أو الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).