في 24 ساعة.. ضبط 176 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت عدة حملات للأجهزة الأمنية عن ضبط الآتي:

ضبطت إدارات التموين في جميع المحافظات 176 قضية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط أمين عهدة أحد المجمعات الاستهلاكية بدائرة قسم شرطة شبين الكوم (محافظة المنوفية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع التموينية قدرها 32 طن سكر تمويني، بالإضافة لضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص بدائرة قسم شرطة برج العرب (محافظة الإسكندرية) لحيازته وإنتاجه كميات من السلع الغذائية (المكرونة) مستخدماً خامات مجهولة المصدر قدرها 1 طن.

Advertisements

كما ضبطت المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتعبئة المواد الغذائية بدائرة مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها طن ونصف من الأرز.

وضبط 19 قضية أسطوانات بوتاجاز بعدد 711 أسطوانة بنطاق المحافظات، وضبط (2) قضية تجميع مواد بترولية.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.

يأتي إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية.