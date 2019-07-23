الجاني سرقة حقيبتها وأحرق جثتها.. حل لغز مقتل فتاة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن أسيوط-، في إلقاء القبض على المتهم بقتل فتاة، وإلقاء جثتها وسط كمية من الهيش متفحمة بدائرة مركز الفتح.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة فتاه "حاصلة على دبلوم، 27 سنة، مقيمة بدائرة قسم ثان أسيوط"، داخل كمية من الهيش أسفل طريق أسيوط الجديد الفتح بدائرة المركز، شبه متفحمة وملابسها محترقة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "عامل، 28 سنة، مُقيم بدائرة المركز" .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظراً لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها، وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرجها لمكان العثور وقام بخنقها فأودي بحياتها واستولى على حقيبتها، وأشعل النيران بجثتها، وأرشد عن "حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها، وبها متعلقاتها الشخصية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.