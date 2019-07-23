ضبط شخصين سرقا 8 آلاف جنيه من صيدلية بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، القبض على شخصين متهمين بسرقة صيدلية بمدينة نصر.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من عامل بصيدلية يفيد بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله فوجئ بشخصين (أدلى بأوصافهما التقريبية) قاما بتهديده بسلاح أبيض (مطواة) كان بحوزة أحدهما واستوليا على مبلغ مالي 8 آلاف جنيه من داخل درج ماكينة الكاشير الخاصة بالصيدلية كرهاً عنه وفرا هاربين.

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دلت التحريات وجمع المعلومات أن وراء الواقعة شخصين أحدهما عامل سابق بالصيدلية، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما

المبلغ المالي المستولى عليه والسلاح المستخدم في الحادث.

تحرر المحضر عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.