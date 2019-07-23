ضبط 3 عناصر إجرامية بـ"السحر والجمال" لاتهامهم بالاتجار في المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، في مداهمة استهدفت المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "السحر والجمال"، من ضبط ثلاثة عناصر إجرامية، وبحيازتهم مواد مخدرة وسلاح ناري.

وأسفرت الحملة الأمنية برئاسة قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية، والإسماعيلية، والقليوبية، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وقطاع الأمن، عن ضبط متهمين اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وضبط بحوزتهما (30 جرام لمخدر الهيروين –سلاح أبيض "مطواة"– مبلغ مالي -2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

كما تم ضبط (عاطل -مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.