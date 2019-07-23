إحالة عامل نصب على المواطنين بـ"شقق وهمية" في الأسمرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أمرت نيابة المقطم الجزئية، بإحالة عامل لمحكمة الجنح بتهمة النصب على المواطنين بإيهامهم بقدرته على الحصول لهم على شقق سكنية بمنطقة الأسمرات. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على الحصول لهم على شقق بمنطقة الأسمرات، وتلقى منهم مبالغ مالية نظير ذلك. وأضافت التحقيقات أن المتهم ماطل المجني عليهم في تنفيذ الاتفاق وتهرب منهم عدة مرات فأبلغوا عنه لتيقنهم من قيامه بالنصب عليهم.

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