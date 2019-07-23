جريمة لواء بالمعاش بفيصل.. الجاني انتظر رجوعه من صلاة الفجر وقتله على الباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ملابسات مقتل لواء بالمعاش داخل استراحته بمنطقة فيصل مطلع الأسبوع الجاري.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بلاغًا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة مالك الشركة محل عمله مقتولا.

معاينة كشفت عن أن الجثة لمالك شركة بلاستيك بشارع المنشية يدعى "عزت. أ" 65 سنة، لواء بالمعاش، وبها آثار ضربة بآلة حادة في مؤخرة الرأس واختفاء هاتفه المحمول وحافظة نقوده.

Advertisements

شكل اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، فريق بحث رفيع المستوى ترأسه اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، وضم العقيد محمد راسخ مفتش فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان، والرائد إسلام السيد معاونا مباحث قسم الهرم.

جهود البحث والتحري من خلال فحص كاميرات المراقبة والمترددين على العقار توصلت في أقل من 48 ساعة إلى هوية الجاني، وتبين أنه يدعى "محمد"، 30 سنة، وشهرته "أبو ندى"، سائق "توك توك" كان يعمل حارس للعقار محل الواقعة، وتركه منذ فترة.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة انطلقت مأمورية قادها الرائد هاني عجلان وأمكن ضبط المتهم في أحد الأكمنة المعدة له، وأقر بجريمته وأرشد عن هاتف الضحية وتم إعادته.

وقال المتهم، أمام رجال المباحث، إنه انتظر رجوع المجني عليه من أداء صلاة الفجر وتحديدًا الساعة الرابعة، وباغته بضربة قوية بآلة حادة لدى دخوله من الباب، واستولى على مبلغ 800 جنيه وهاتف محمول.