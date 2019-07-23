فك طلاسم الجريمة.. ضبط المتهم بقتل لواء بالمعاش في فيصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في أقل من 48 ساعة، ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على المتهم بقتل لواء بالمعاش داخل استراحته بفيصل في منطقة الهرم فجرًا.

في وقت سابق عثرت قوات الأمن على جثة المجني عليه مقتولا بضربة في مؤخرة الرأس داخل استراحته -عبارة عن غرفة صغيرة، داخل مخزن ملحق بمقر الشركة- وتبين اختفاء حافظة نقوده وهاتفه المحمول.

تحريات المباحث توصلت إلى أن المتهم يدعى "محمد" 30 سنة، وشهرته "أبو ندى"، كان يعمل حارس عقار الذي يضم الشركة ملك الضحية، إذ اعتدى على الضحية بآلة حادة بمؤخرة الرأس بدافع السرقة.

وضم فريق البحث اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش فرقة الهرم، والرائد هاني عجلان، والرائد إسلام السيد معاونا مباحث قسم الهرم.