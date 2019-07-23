برلمانية: ثورة 23 يوليو علامة فارقة في تاريخ مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قالت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، إن ثورة 23 يوليو المجيدة علامة فارقة في تاريخ الشعب المصري الحديث، كما أن تأثيرها لم يقتصر على مصر فقط بل امتدت آثارها وصداها إلى جميع الشعوب الأخرى التى كانت تتطلع إلى الحرية والاستقلا.

وأشارت النائبة، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى دور ثورة 23 يوليو في حسر موجة الاستعمار ودفع الشعوب إلى مواجهته والحصول على الدعم في سبيل ذلك، بما أعلى من مكانة مصر الدولية وجعلها رمزا للدفاع عن حرية واستقرار الشعوب.

وتوجهت النائبة بالتهنئة للرئيس السيسي والشعب المصري بمناسبة هذه الثورة، مطالبة بضرورة تمويل أفلام حديثة لتوثيق الأوضاع وقت الثورة وتأثيرها والصعاب التي واجهتها.