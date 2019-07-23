مصر | "مخدرات وأسلحة نارية".. سقوط 3 عناصر إجرامية في منطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مخدرات وأسلحة نارية".. سقوط 3 عناصر إجرامية في منطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار وسلاح نارى بدون ترخيص.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية ) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بقوات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى وإستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط ( إثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، مُُتخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وضبط بحوزتهما ( 30 جرام لمخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) لحيازته أسلحة وذخائر بدون ترخيص، وذلك حال تواجده بمنطقة سكنه.. وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

