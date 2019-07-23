مصر | "مخدرات وأسلحة نارية".. سقوط 3 عناصر إجرامية في منطقة السحر والجمال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مخدرات وأسلحة نارية".. سقوط 3 عناصر إجرامية في منطقة السحر والجمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن (الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية ) والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بقوات من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى وإستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط ( إثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة، مُُتخذين من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.. وضبط بحوزتهما ( 30 جرام لمخدر الهيروين – سلاح أبيض "مطواة" – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.