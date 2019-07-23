مصر | ضبط 3 موظفين بأحياء الإسكندرية لتربحهم من وظيفتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 موظفين بأحياء الإسكندرية لتربحهم من وظيفتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة من موظفى الأحياء بالإسكندرية لقيامهم بالتربح من أعمالهم الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا تفيد قيام أربعة من مسئولى أحد الأحياء بمحافظة الإسكندرية بارتكاب مخالفات مالية تتمثل فى صرف بدل العطلات عن أيام الجمعة والسبت ومكافآت الإعلانات والتزوير والتلاعب فى المستندات،حيث أنه خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2019 قاموا باستغلال موقعهم الوظيفى والإضرار بأموال جهة عملهم والاشتراك فيما بينهم فى تزوير سجل أيام عطلات الجمعة والسبت وإصطناع سجل آخر أثبتوا فيه أسماء موظفين بأعلى أساسى مرتب داخل الحى ولم يحضروا للعمل حتى يتم صرف مبالغ ماليه لهم غير مستحقة عن تلك الأيام بالمخالفة للحقيقة.

كما تمكنوا من خلال ذلك من صرف مبالغ مالية بلغ إجماليها ( 265،572 مائتان وخمسة وستون ألف وخمسمائة إثنان وسبعون جنيه ) خلال تلك الفترة.. فضلًا عن قيام إثنين منهم بإدراج أسماء موظفين من إدارات غير مستحقة لصرف مكافأة الإعلانات بالمخالفة للحقيقة وتمكنا من خلال ذلك من صرف مبلغ (37،790 سبعة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعون جنيهًا ) بدون وجه حق، وبذلك يكون إجمالى المبالغ المالية المستولى عليها ( 303،362 ثلاثمائة وثلاثة ألف وثلاثمائة إثنين وستون جنيهًا ) الأمر الذى أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة واختلاس أموال جهة عملهم.

Advertisements

بسؤال أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتحرى عنهم أكدوا صحة ما توصلت إليه التحريات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة وأرفقت بالأوراق.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بأمن الإسكندرية تم ضبط ثلاثة منهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهمة الرابعة السابق إتهامها فى قضيتين رشوة وإستغلال النفوذ والمحبوسة حاليًا على ذمة إحدى القضايا وأبدوا إستعدادهم لسداد المبالغ المالية المستولى عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام والفساد الوظيفى.