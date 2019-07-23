مصر | "مواد غذائية" و"أجهزة كهربائية".. الشرطة توزع المساعدات لـ120 حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مواد غذائية" و"أجهزة كهربائية".. الشرطة توزع المساعدات لـ120 حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الأمن الاجتماعي ممثلًا في إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتوزيع العديد من المساعدات العينية لـ120 حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم عبارة عن ( 25 جهازا كهربائيا متنوع "ثلاجة – بوتجاز – غسالة" – 12 ماكينة خياطة – تروسيكل – شواية – 400 قطعة ملابس - 1000 كرتونة مواد غذائية ) وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والبنوك، فضلًا عن صرف مساعدات مالية شهرية لـ50 حالة، بالإضافة إلى تأهيل ودمج وتوفير فرص عمل لـ50 حالة.

ومن جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك استكمالًا لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.

وجاء ذلك استمرارًا لفعاليات مبادرة ( كلنا واحد) وتفعيلًا للدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية وحرصًا من الوزارة على تقديم الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلًا لمبادئ حقوق الإنسان.