مصر | حملات مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة بـ3 محافظات (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملات مكبرة لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة بـ3 محافظات (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت مديريات أمن "بورسعيد، الدقهلية، دمياط" تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق "بحيرة المنزلة" بالاشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة.

وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.

وأسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ العديد من قرارت الإزالة الصادرة بشأن التعديات الواقعة على المسطح المائى للبحيرة والمبانى المخالفة، وضبط العديد من حالات الصيد المخالف بنطاق مديريات الأمن المشار إليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام.