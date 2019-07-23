مصر | "شبه متفحمة".. عامل يخنق فتاة ويشعل النيران في جثتها بأسيوط: "بينا خلافات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شبه متفحمة".. عامل يخنق فتاة ويشعل النيران في جثتها بأسيوط: "بينا خلافات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط بالعثور على جثة فتاة (حاصلة على دبلوم، سن 27، مقيمة بدائرة قسم ثان أسيوط) داخل كمية من الهيش أسفل طريق أسيوط الجديد الفتح بدائرة المركز، شبه متفحمة وملابسها محترقة.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة من قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (عامل، سن 28، مُقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وفي سبيل تنفيذ مخططه استدرجها لمكان العثور وقام بخنقها فأودى بحياتها واستولى على حقيبتها وأشعل النيران بجثتها، وأرشد عن (حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها وبها متعلقاتها الشخصية).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

