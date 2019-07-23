مصر | "صفقة العمر".. سقوط "ديلر" بحوزته 19 كيلو حشيش وبانجو بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صفقة العمر".. سقوط "ديلر" بحوزته 19 كيلو حشيش وبانجو بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمديرية أمن الدقهلية قيام (عنصر إجرامي، سبق اتهامه في قضيتين "مخدرات") بالإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط عنصر إجرامي بالدقهلية وبحوزته 10 كيلو جرام من مخدر الحشيش و9 كيلو جرام من مخدر البانجو بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهحال تواجده دائرة القسم.. وبحوزته ( عدد 36 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 10 كيلو جرام، 3 لفافة من مخدر البانجو وزنت قرابة 9 كيلو جرام، 500 قرص مخدر لعقار الترامادول المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول).



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

