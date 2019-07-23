مصر | ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكبي واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل صيدلية بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض وملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة من (عامل بصيدلية كائنة بدائرة القسم) - بأنه حال تواجده داخل الصيدلية محل عمله فوجئ بشخصان (أدلى بأوصافهما التقريبية ) قاما بتهديده بسلاح أبيض (مطواة) كان بحوزة أحدهما واستوليا على مبلغ مالي (8000 جنيه) من داخل درج ماكينة الكاشير الخاصة بالصيدلية كرهًا عنه وفرا هاربان.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان (أحدهما عامل سابق بالصيدلية - مقيمانبدائرة القسم ).



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المستولى عليه، وسلاح أبيض (مطواة) المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهتهما إعترفا بارتكاب الواقعة علىالنحو المشار إليه، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بسرقته بالإكراه.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

