مصر | "أبو ندى قتله علشان يسرقه".. مصدر يكشف تفاصيل قتل اللواء السابق بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو ندى قتله علشان يسرقه".. مصدر يكشف تفاصيل قتل اللواء السابق بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة بأن المتهم بقتل لواء سابق بالمعاش، يدعى "محمد.م"، 30 سنة، وشهرته "أبو ندى"، كان يعمل حارس بالعقار محل الجريمة، وترك العمل منذ فترة، وعمل كسائق توك توك.

وأوضح المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المتهم كان يمر بأزمة مالية، وقرر سرقة المجني عليه، وتتبعه، بعد صلاة الخليج 365، ولدى فتح اللواء باب العقار محل الشركة خاصته، دفعه للأمام، وخبطه على رأسه، ثم سرق حافظة نقوده وهاتفه المحمول وفر هاربا.

وكان نجح رجال مباحث الجيزة في القبض على المتهم بقتل لواء سابق بالمعاش، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد وائل هلال مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل استراحة بدائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وعثر على جثة لواء سابق بالمعاش، مقتولا إثر التعدي عليه بالضرب على رأسه بآلة حادة.

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وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق أن اللواء السابق بالمعاش المعثور على جثته داخل الاستراحة الخاصة به، بمنطقة الهرم، وتبين أنه يدعي " عزت. أ"، ولديه ولدين وأصل إقامته محافظة البحيرة، ولديه شركة خاصة به بنطاق قسم شرطة الهرم، ويحضر إليها كل أسبوعين.

وأضاف المصدر ذاته لبوابة الخليج 365، أن المجني عليه متخذ غرفة بالمخزن الخاص بالشركة ملكه، كـ "استراحة" له ليقيم بها حال تواجده بالشركة، مشيرا أنه بعد صلاته الخليج 365، وجلوسه بالاستراحة خاصته، وتأخره، ذهب إليه أحد العاملين بالشركة، ليجده جثة هامدة وغارقا في دمائه.

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد إبلاغ الشرطة، وحضور قوة أمنية لمكان البلاغ، وبفحص الجثة تبين إصابة المجني عليه بتهشم بالرأس إثر ضربه بآلة حادة على رأسه، كما تبين سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وحافظة نقوده.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث ترأسه اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، وتوصلت جهوده إلى هوية المتهم بارتكاب الجريمة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.