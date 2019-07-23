أخبار مصر | "العصار" يستقبل وفد الاتحاد العربي للصناعات الهندسية لبحث التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العصار" يستقبل وفد الاتحاد العربي للصناعات الهندسية لبحث التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد سعيد الحافظ، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية والوفد المرافق له؛ لبحث موضوعات التعاون المقترحة بين الجانبين، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

وفي بداية اللقاء تم استعراض الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية والبشرية بشركات ووحدات الإنتاج الحربي، والتأكيد علي اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركاتها التابعة ومختلف الشركات المصرية والعربية العاملة في مجال الصناعات الهندسية وغيرها من المجالات وتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة.

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كما تم التأكيد على أن الأوضاع الحالية في مصر تشجع على إقامة مشروعات إستثمارية عديدة نظرا لما تشهده في الآونة الأخيرة من اصلاحات اقتصادية وتشريعية ساهمت فى توفير المناخ المناسب للاستثمار في مختلف المجالات، كما تعد مصر بوابة للشرق الأوسط وقارة أفريقيا خاصةً بعد توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري، وبما تتمتع به من توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع الكثير من المنظمات العربية، الأفريقية، العالمية وهو ما يؤكد على وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية مثمرة بين الجانبين.

من جانبه أوضح المهندس/ محمد سعيد الحافظ رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس مجلس إدارة الشركة اللبنانية للتجارة والصناعة الحديثة (ليماتيك) أن الاتحاد هو تجمع لأصحاب أعمال من الوطن العربي في قطاع الصناعات الهندسية، ويعد أحد روافد جامعة الدول العربية، وينتمى أعضاؤه إلى (14) دولة عربية، مضيفاً أن الاتحاد على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرته لمواكبة متطلبات الظروف الإقليمية المحيطة، وحتمية الاتجاه إلى تعميق التصنيع المحلي خاصةً في الشركات المصرية التي تمثل ثلث أعضاء الاتحاد، معرباً عن تطلعه إلى وضع آلية عمل جديدة تخدم مسيرة العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يتعرض لها الوطن العربي، وأعرب عن ثقته في نجاح التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي نظراً لما يتوفر بشركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وعمالة بشرية مدربة على مستوى عال وبنية تحتية متميزة.

وفي نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة لقيام وفد من الاتحاد بزيارة عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وعلى رأسها شركات حلوان للمسبوكات وحلوان للصناعات الهندسية وحلوان لمحركات الديزل التي يضمها الاتحاد العربي للصناعات الهندسية في عضويته، وذلك للإطلاع على الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بها على أرض الواقع، وتحديد آليات تفعيل موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي وشركات الاتحاد العربي للصناعات الهندسية.