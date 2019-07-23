أخبار مصر | "التضامن": مركز مطروح لعلاج الإدمان يتفق مع المعايير الدولية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن": مركز مطروح لعلاج الإدمان يتفق مع المعايير الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن مركز تأهيل وعلاج الإدمان الذى تم افتتاحه أمس الاثنين، يمثل صورة نموذجية لاستغلال الأصول غير المُستغلة بالدولة، حيث كان هذا المركز مبني إداري للتدريب تابع للوزارة وتم إنشاؤه عام 2000 ولم يتم استغلاله.

وقالت الوزارة، أنها أعادت استغلال المركز حيث تم تخصيصه لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان ليتناسب مع تأهيل مرضى الإدمان؛ موضحة أن (70%) من اثاث المركز تم رفع كفاءته، الأمر الذي وفر على الدولة الملايين من النفقات؛ لاسيما وأن الدراسات الهندسية تؤكد أنه في حالة إنشاء وتأثيث مثل هذا المركز من العدم بهذه المواصفات قد تصل التكلفة إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه فضلًا عن تكلفة الأرض.

وأضافت أن المركز يتفق مع المعايير الدولية المُعتمدة من الأمم المتحدة، حيث يتسم بالهدوء والبُعد عن الضوضاء؛ وتصل نسبة الإنشاءات فيه 40%، بينما تمثل مساحات الترفيه للنزلاء 60%، ويتضمن أماكن متنوعة لمزاولة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية، بالإضافة لقاعات التأهيل النفسي الفردي والجماعي وأنشطة التدريب المهني على الحرف التي يحتاجها سوق العمل.