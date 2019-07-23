أخبار مصر | بعد قليل.. معهد محاماة كفر الشيخ يعقد اختبار الدورة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. معهد محاماة كفر الشيخ يعقد اختبار الدورة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة كفر الشيخ، بعد قليل، اختبارات لمحامي ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الثانية لمعهد المحاماة بالنقابة بقاعة الدراسات الوطنية فى كفر الشيخ، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال صلاح مقلد، عضو مجلس النقابة العامة، إن الاختبارات ستتم على فترتين، الأولى من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثانية بينما تبدأ اختبارات الفترة الثانية من الساعة الثانية والنصف ظهرا حتى الثالثة والنصف عصرا، وذلك تجنبا للزحام الذي قد يؤثر في أداء المحامين خلال تأدية الاختبار.

يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تمت بمشاركة ما يزيد على 500 محام ومحامية، وتم خلالها تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

